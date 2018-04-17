Объем привлеченных регионами СКФО инвестиций в 2017 году превысил 500 млрд рублей

ЕССЕНТУКИ, 17 апреля. / ТАСС /. Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по итогам 2017 года смогли привлечь инвестиции в размере 503 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем в 2016 году. Об этом на итоговой коллегии Министерства РФ по делам Северного Кавказа в департаменте территориального развития в городе Ессентуки сообщил глава Минкавказа Лев Кузнецов

"Объем инвестиций составил чуть больше 503 млрд рублей, что в целом на 3,7% выше [показателя] 2016 года. Но по стране у нас объем инвестиций по прошлому году 8,3%, то есть мы понимаем, что именно концентрация приоритетов на развитии реального сектора экономики, создание конкурентных равных условий

является

важным", — сказал он.

Министр напомнил, что в 2017 году через государственную программу «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года поддержку получили 14 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 3 млрд рублей. Реализация проектов в семи регионах округа позволит создать 1,9 тыс. рабочих мест.