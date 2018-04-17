Ещё
АвтоВАЗ выставил на продажу земельные участки на 927 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АвтоВАЗ выставил на продажу земельные участки на 927 млн рублей 

Волга Ньюс 33 минуты назад
Самый крупный и дорогой участок имеет площадь 23,1 млн кв. м и продается за 346,5 млн рублей. Участок представляет собой обрабатываемое поле, расположен рядом с промышленной площадкой АвтоВАЗа и относится к категории «земель промышленного назначения».
Слева от этого участка расположен еще один — площадью 1,2 млн кв. м, он также выставлен на продажу АвтоВАЗом, но уже за 201,1 млн руб. Эта территория также имеет промышленное назначение, но на данный момент представляет собой поле, что видно на Google-картах.
С другой стороны от площадки АвтоВАЗа, между площадками ОЭЗ «Тольяттии» и технопарка «Жигулевская долина» продаются еще четыре примыкающих друг к другу земельных участка общей площадью около 698,6 тыс. кв. м. Крупнейший из них, размером 477 тыс. кв. м, продается за 230,7 млн рублей. Все участки относятся к категории земель населенных пунктов и могут быть использованы для размещения предприятий пятого класса вредности.
Также АвтоВАЗ за 378 тыс. руб. продает автостоянку (судя по фото — прим. ВН) площадью 1,1 тыс. кв. м в селе Печерское, за 3,35 млн руб. — площадку для склада металла (3,7 тыс. кв. м) в районе завода Металлоконструкций в Автозаводском районе Тольятти, за 50,55 млн руб. — участок площадью 100,9 тыс. кв. м на Московском проспекте, 4в в Тольятти с расположенными на нем складами и прочими зданиями и сооружениями, предназначенными для хранения некондиции.
На АвтоВАЗе комментировать причины выставления на продажу всех этих объектов отказались. По контактному номеру, указанному в объявлениях, лишь пояснили, что все эти объявления на данный момент актуальны.
Волга Ньюс: последние новости
Альфа-Банк 20 лет в Самаре: нас выбирает каждый 10-й житель и каждый 7-й предприниматель региона В Сызрани отчитались об исполнении бюджета 2017 года Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с председателем совета директоров банка "Солидарность" Вадимом Куминым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО337
Скрипалей отравили жидкостью101
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа48
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе112
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение