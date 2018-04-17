АвтоВАЗ выставил на продажу земельные участки на 927 млн рублей

Самый крупный и дорогой участок имеет площадь 23,1 млн кв. м и продается за 346,5 млн рублей. Участок представляет собой обрабатываемое поле, расположен рядом с промышленной площадкой АвтоВАЗа и относится к категории «земель промышленного назначения».

Слева от этого участка расположен еще один — площадью 1,2 млн кв. м, он также выставлен на продажу АвтоВАЗом, но уже за 201,1 млн руб. Эта территория также имеет промышленное назначение, но на данный момент представляет собой поле, что видно на Google-картах.

С другой стороны от площадки АвтоВАЗа, между площадками ОЭЗ «Тольяттии» и технопарка «Жигулевская долина» продаются еще четыре примыкающих друг к другу земельных участка общей площадью около 698,6 тыс. кв. м. Крупнейший из них, размером 477 тыс. кв. м, продается за 230,7 млн рублей. Все участки относятся к категории земель населенных пунктов и могут быть использованы для размещения предприятий пятого класса вредности.

Также АвтоВАЗ за 378 тыс. руб. продает автостоянку (судя по фото — прим. ВН) площадью 1,1 тыс. кв. м в селе Печерское, за 3,35 млн руб. — площадку для склада металла (3,7 тыс. кв. м) в районе завода Металлоконструкций в Автозаводском районе Тольятти , за 50,55 млн руб. — участок площадью 100,9 тыс. кв. м на Московском проспекте, 4в в Тольятти с расположенными на нем складами и прочими зданиями и сооружениями, предназначенными для хранения некондиции.

На АвтоВАЗе комментировать причины выставления на продажу всех этих объектов отказались. По контактному номеру, указанному в объявлениях, лишь пояснили, что все эти объявления на данный момент актуальны.