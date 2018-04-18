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Минфин разместил ОФЗ на 13 млрд руб при лимите в 20 млрд руб
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Минфин разместил ОФЗ на 13 млрд руб при лимите в 20 млрд руб 

Прайм 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 13 миллиардов рублей из предложенных 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
На первом аукционе Минфин в полном объеме разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 10 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 100,2% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,05% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,2357% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,04% годовых. Спрос — 32,851 миллиарда рублей.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 29012 с погашением в ноябре 2022 года на 3,188 миллиарда рублей из лимита в 10 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 103% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,32% годовых. Средневзвешенная цена составила 103,0682% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,3% годовых. Спрос — 6,889 миллиарда рублей.
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