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МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2018 год
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МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2018 год 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год на 2,4 доллара — до 62,3 доллара за баррель по сравнению с предыдущим январским прогнозом, следует из апрельского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook.
Прогноз средней цены нефти на 2019 год также повышен, на 1,8 доллара — до 58,2 доллара за баррель.
"Предполагаемая средняя цена на нефть по прогнозу МВФ на основе фьючерсов… 62,3 доллара за баррель в 2018 году и 58,2 доллара за баррель в 2019 году", — отмечается в докладе.
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