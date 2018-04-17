«Дочка» Ростеха победила в конкурсе на разработку месторождения в Тырныаузе

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Победителем конкурса на право разработки вольфрамо-молибденового месторождения в Тырныаузе Кабардино-Балкария ) стало дочернее предприятие "Ростеха" — ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат», сообщил ТАСС во вторник заместитель начальника управления геологии твердых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию Ярослав Кичало.

"Победителем стало дочернее предприятие «Ростеха» — «Эльбрусский горнорудный комбинат», единственный участник конкурса. Право [на получение лицензии] будет предоставлено им по решению комиссии. Сейчас решение комиссии находится на утверждении руководителя агентства", — сказал Кичало, добавив, что лицензия на разработку месторождения может быть предоставлена победителю конкурса в течение месяца.

Как уточнил собеседник агентства, единственный участник конкурса предложил разовый платеж в сумме на 100 рублей больше указанного в условиях конкурса (1,08 млрд рублей — прим. ТАСС). Как следует из конкурсной документации, лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых Тырныаузского месторождения предоставляется сроком на 20 лет.

Ранее сообщалось, что стоимость лицензии на разработку Тырныаузского месторождения вольфрамо-молибденовых руд снизилась с 2,2 млрд рублей до 1,08 млрд рублей, что, по словам министра промышленности и торговли Кабардино-Балкарии Залим-Герия Губашиева, «повлияло на экономическую привлекательность объекта».

Министр также сообщал, что определили финансово-хозяйственную модель, основные направления реализации проекта, сформировали предложения по его поддержке — в частности, льготного кредитования и применения особого налогового режима. При реализации проекта планируется создать только на основном производстве около 1 тыс. рабочих мест.

О проекте

В конце декабря 2017 года Роснедра объявили тендер на покупку лицензии для возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» — дочерняя компания госкорпорации «Ростех» — стала единственным участником конкурса на разработку Тырныаузского месторождения.

Залежи молибденита у реки Баксан, близ села Герхожан, обнаружили в 1934 году, а чуть позже там нашли и вольфрам. Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат (ТВМК) ввели в строй в 1940 году. В 1986 году комбинат реконструировали для добычи 10 млн тонн руды в год. Но с 1993 года производство начало сокращаться, и в 2000-е годы комбинат стал банкротом.

В 2016 году была проведена оценка первоочередных запасов месторождения. Среднее содержание триоксида вольфрама в рудах составляет 0,473%. В результате переоценки балансовые запасы уменьшились в 2,5-2,8 раза и составляют около 210 тыс. тонн триоксида вольфрама различных категорий.