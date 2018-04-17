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Пропавшие из московского банка 200 тысяч долларов принадлежали менеджеру «Газпрома»
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Пропавшие из московского банка 200 тысяч долларов принадлежали менеджеру «Газпрома» 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Владелицей банковской ячейки, из которой украли 200 тысяч долларов, оказалась супруга замглавы отдела HR питерского филиала «Газпрома».
Доступ к ячейке в банке ВТБ имели только топ-менеджер корпорации и его жена, сообщает Life. В день, когда пропажа была обнаружена, супруги вместе прибыли в отделение банка в центре Москвы. Они хотели проверить сохранность семейных накоплений, однако денег на месте не оказалось.
Кража была совершена в период с мая 2017 года по 14 апреля текущего года. Преступник скрывается, его личность пока не установлена.
В начале апреля в Москве украли барокамеру, в которой тренировались Юрий Гагарин и другие советские космонавты. Неизвестные преступники вывезли исторический предмет с охраняемой стоянки. Ранее барокамера стояла в Музее космонавтики.
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