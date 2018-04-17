Пропавшие из московского банка 200 тысяч долларов принадлежали менеджеру «Газпрома»

Владелицей банковской ячейки, из которой украли 200 тысяч долларов, оказалась супруга замглавы отдела HR питерского филиала «Газпрома»

Доступ к ячейке в банке ВТБ имели только топ-менеджер корпорации и его жена, сообщает Life. В день, когда пропажа была обнаружена, супруги вместе прибыли в отделение банка в центре Москвы . Они хотели проверить сохранность семейных накоплений, однако денег на месте не оказалось.

Кража была совершена в период с мая 2017 года по 14 апреля текущего года. Преступник скрывается, его личность пока не установлена.