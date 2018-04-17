За отопительный сезон в суд предъявлено около 30 тысяч исков к оренбуржцам

На сегодняшний день общая сумма задолженности клиентов Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» за энергоресурсы превысила критическую отметку в 5,5 миллиарда рублей. На долю физических лиц приходится почти 40% этой суммы — 2,1 миллиарда. За отопление и горячую воду население накопило 1,6 миллиарда рублей. Около 500 миллионов жители должны за электроэнергию.

Орска и Энергетики пытаются воздействовать на снижение платежной дисциплины различными способами. Эффективным инструментом взыскания задолженности является работа в судебном поле. За последние 6 месяцев в суд предъявлено около 30 тысяч исков к жителям Оренбурга Медногорска , имеющим задолженность за отопление, на общую сумму свыше 350 миллионов рублей. Из них более 200 миллионов рублей уже получено по исполнительным листам. По долгам за электроэнергию предъявлено в суд свыше 11 тысяч исков на сумму более 50 миллионов рублей, около 18 миллионов рублей из которых уже взыскано.

Как отмечает Елена Вербина, директор по продажам Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», для работы с должниками компания использует различные инструменты. Это рассылка претензий-уведомлений, обращение в суд, исполнительное производство. Приходится прибегать и к непопулярным способам — таким, как введение ограничений. Но мы призываем своих абонентов не доводить ситуацию до крайних мер, ведь есть различные варианты решения проблем с долгами. К примеру, жителям, у которых возникли временные финансовые трудности, мы предлагаем различные варианты рассрочки. Кстати, с 1 апреля по 30 июня компания проводит акцию по списанию пени при погашении долга.