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Скворцова рассказала о росте инвестиций в медицинскую инфраструктуру
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Скворцова рассказала о росте инвестиций в медицинскую инфраструктуру 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Интерес инвесторов к развитию медицинской инфраструктуры в России с каждым годом повышается, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании координационного совета Минздрава РФ по государственно-частному партнерству.
"Мы видим повышающийся с каждым годом интерес инвесторов участвовать в развитии медицинской инфраструктуры. Хотелось бы отметить, что в настоящее время реализуется в регионах 118 проектов государственно-частного партнерства, и это позволило внести в систему здравоохранения в прошлом году более 60 миллиардов рублей, из них более 50 миллиардов — частные инвестиции", — рассказала Скворцова.
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