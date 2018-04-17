Скворцова рассказала о росте инвестиций в медицинскую инфраструктуру

"Мы видим повышающийся с каждым годом интерес инвесторов участвовать в развитии медицинской инфраструктуры. Хотелось бы отметить, что в настоящее время реализуется в регионах 118 проектов государственно-частного партнерства, и это позволило внести в систему здравоохранения в прошлом году более 60 миллиардов рублей, из них более 50 миллиардов — частные инвестиции", — рассказала Скворцова.