Альфа-Банк 20 лет в Самаре: нас выбирает каждый 10-й житель и каждый 7-й предприниматель региона

Операционный офис «Самарский» начал свою деятельность 4 декабря 1997 года. За 20 лет банк стал одним из лидеров на финансовом рынке региона, уверенно сохраняя позиции в ТОП-3 по ключевым показателям. 2017-й — год двадцатилетия развития бизнеса в регионе Банк завершил с рекордной за годы работы чистой прибылью — 1,5 млрд рублей, операционная прибыль превысила 2,4 млрд рублей. В текущем году за 2 месяца 2018 г Самарский оперофис продолжает демонстрировать положительную динамику по операционной прибыли (+7,4% VoV), с начала года в Самарском регионе Банк заработал почти 0,4 млрд рублей.

Тольятти, На 01.03.18 общий объем размещения по всем клиентским сегментам составляет 29 млрд рублей, рост с начала года почти на 38%, в основном за счет кредитования предприятий и организаций. Объем привлечений превышает 21,5 млрд рублей. Альфа-Банка сохраняет долю в размере 8% в региональном объеме средств на текущих счетах физлиц, что обеспечивает второе место в Самарской области . Сегодня 14 отделений Альфа-Банка обслуживают клиентов в трех городах области: Самаре Сызрани . В 23 населенных пунктах области установлены банкоматы. В эпоху цифровизации экономики, Банк — один из digital-лидеров страны, активно развивает дистанционные сервисы для обслуживания физических и юридических лиц, которые используют более 40% розничных и почти 100% корпоративных самарских клиентов.

"В момент старта Альфа-Банка в регионе, предпринимательство и страна, пожалуй, не были близкими понятиями. За 20-летний этап развития в Самаре, Альфа-Банк, — это пример того, что в России возможно цивилизованное, по лучшим мировым образцам предпринимательство. Учитывая, что уровень конкуренции в нашем регионе всегда оставался высоким, Альфа-Банк остается банком, который выбирают самарские клиенты, — отметил на пресс-встрече первый заместитель председателя Совета директоров АО «Альфа-Банк» Олег Николаевич Сысуев

За 20-летнюю историю деятельности клиентскую базу Альфа-Банка формировали предприятия ракето— и машиностроения, энергетики, торговли Самарской области. На сегодняшний день более 8000 предприятий области из разных отраслей сотрудничают с Банком. Отдельное внимание «Альфа» уделяет работе с малым бизнесом региона: каждый 7 самарский предприниматель открыл счет в банке. В регионе стали регулярными бизнес-форумы, конференции и обучающие семинары для малого и среднего бизнеса, на которых Альфа-Банк делится накопленными знаниями и экспертизой. В апреле 2018 года Alfa Business Forum в Самаре посетили почти 800 предпринимателей, дав самые высокие оценки его программе и организации.

Говоря о планах развития корпоративного бизнеса Альфа-Банка на 2018 год, Управляющий ОО «Самарский» Сергей Нагайцев рассказал: «Мы продолжим финансировать проекты региональных клиентов, одновременно работая над сохранением качества кредитного портфеля. Альфа-Банк — частный банк, мы умеем грамотно принимать риски. Отдельный фокус для нас — малый бизнес, которому мы доверяем и кредитуем. Помимо этого Альфа-Банк будет уделять особое внимание разработке и предложению новых „бесшовных“ технологий работы и сквозного обслуживания физических лиц из компаний наших клиентов. Именно клиенты — основа успешной работы. 20 лет — это про их доверие: каждого 10-го жителя региона и 7-го предпринимателя. 20-лет — это про веру в Альфа-Банк его сотрудников. К нам приходит молодежь, после студенческой скамьи и мы охотно открываем для них знания, технологии и корпоративную культуру „Альфы“, которой гордимся».

Помимо результатов по бизнесу, на пресс-встрече были подведены итоги деятельности, связанной с социальной ответственностью. В регионе Альфа-Банк продолжает реализацию благотворительного стипендиального проекта «Альфа-Шанс» в Самарском национальном исследовательском университете имени Академика С. П. Королева. Ежегодно 1,2 млн рублей — стипендиальный фонд 20-ти студентов 1 и 2 курсов в Самаре. В 2018 состоится юбилейный 5-й выпуск стипендиатов. За 5 лет Банк выплатил более 6 млн рублей стипендий «Альфа-Шанс» 62 студентам Самарского Университета. Особое внимание уделяется помощи детям. Альфа-Банк шефствует над тремя детскими учреждениями региона. В Самаре с 1997 года — Школа-интернат № 117 для детей с ограниченными возможностями. В Тольятти с 2015 года Приют «Гармония», в Сызрани с 2016 года — Дом малютки № 1. В 2016 году волонтеры Тольятти отмечены наградой мэра города «Хрустальный ангел» за благотворительную программу «Дарим Добро». В фокусе внимания Альфа-Банка ветеранские организации Самары. Банк активный многолетний партнер благотворительного фонда «Линия жизни» в регионе. Альфа-Банк продолжает поддерживать значимые культурные, спортивные и социальные проекты в регионе. «Несмотря на все сложности в экономике мы продолжаем развиваться и помогать в развитии нашим клиентам, полны оптимизма и амбициозных планов на будущее», — отметил Сергей Нагайцев.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве , регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.