Регионы получат 36 миллиардов рублей на повышение МРОТ

России Регионам выделят дополнительно 16,4 миллиарда рублей на повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая. И это будет уже повторный транш регионам из федеральной казны. Ранее было принято решение о выделении им 20 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Итого регионы получат 36,4 миллиарда рублей дополнительно на повышение зарплат.

Напомним, минимальная зарплата с 1 мая поднимется до 11163 рублей. Плюс у россиян, живущих на севере и на приравненных к ним территориях, будет более высокий МРОТ — на него будут «накручивать» также «северные коэффициенты».

Также министр отметил, что указы президента по повышению зарплат бюджетников выполнены, «хромают» два-три региона.