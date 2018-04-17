Госфинансирование разработки технологий в сфере СПГ в РФ составит 10 млрд рублей за три года

Объём финансирования разработки российских технологий в сфере производства сжиженного природного газа (СПГ) из средств федерального бюджета в 2018-2020 годах составит почти 10 млрд рублей. Об этом в ходе Национального нефтегазового форума заявил директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга Михаил Иванов.

«Новое направление, которое мы начали с декабря прошлого года, — это освоение компетенций в области средне— и крупнотоннажного производства СПГ… Для этого мы уже запланировали в федеральном бюджете на ближайшую трёхлетку почти 10 млрд рублей», — отметил он.

По словам Иванова, Минпромторг рассчитывает, что правительство РФ в ближайшее время утвердит дорожную карту по этому направлению.

«У нас сегодня есть технологии и даже собственные лицензиары в области малотоннажного СПГ. В части средне— и крупнотоннажного СПГ мы наметили конкретные планы работы. Сегодня сформирована дорожная карта. Надеемся, что в самое ближайшее время дорожная карта будет согласована правительством», — сказал чиновник.

Иванов добавил, что разработка технологий в сфере производства СПГ — одно из наиболее перспективных направлений в краткосрочном и среднесрочном периодах.