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Банк «Советский» снизил ставки по автокредитам
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Банк «Советский» снизил ставки по автокредитам 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Советский» снизил на 0,5—3 процентных пункта ставки по кредитным программам на приобретение нового и подержанного автомобиля. Займ на покупку новой машины теперь стало возможно оформить по ставке от 14% до 16% годовых при наличии полиса каско и без оформления полиса — от 15% до 16,5% годовых.
При получении кредита на приобретение б/у машины моложе восьми лет процентная ставка находится в диапазоне от 14,5% до 18,5% годовых (без каско — от 16,5% до 20,5% годовых).
Ссуда на покупку подержанного транспортного средства старше восьми лет сейчас выдается только без оформления полиса каско. Ставка по займу находится в интервале от 18,5% до 20,5% годовых.
В зависимости от выбранной программы минимальный первоначальный взнос может составлять 0% собственных средств заемщика от стоимости машины. Срок кредитования варьируется от одного года до семи лет для б/у автомобилей и от двух до семи лет для новых транспортных средств.
Максимальная сумма займа может достигать 5 млн рублей на покупку нового автомобиля и 3 млн рублей для подержанной машины. При оформлении ссуды без подтверждения дохода ставка увеличится на 0,5 п. п. Личное страхование не влияет на ставку.
«Условия кредитования подержанных автомобилей действуют при покупке ТС как у официального дилера, так и у физического лица», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
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