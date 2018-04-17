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Чистая прибыль Goldman Sachs за I квартал выросла на 25,6%
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Чистая прибыль Goldman Sachs за I квартал выросла на 25,6% 

Прайм 1 час назад
Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. по итогам первого квартала 2018 года составила 2,832 миллиарда долларов, что больше на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности банка.
Чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, по итогам квартала в годовом выражении увеличилась на 26,6%, достигнув значения в 2,737 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 6,95 доллара против 5,15 доллара годом ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель будет на уровне 5,58 доллара на акцию.
Выручка банка за отчетный период составила 10,036 миллиарда долларов, что на 25% больше показателя годичной давности. Операционные расходы Goldman Sachs в январе-марте также выросли — на 20,6%, до 6,617 миллиарда долларов.
"Устойчивые результаты наших подразделений привели к хорошему уровню выручки в первом квартале… Мы также расширяем клиентскую базу и продолжаем диверсифицировать наш бизнес для повышения выручки", — приводятся в релизе слова генерального директора Goldman Sachs Ллойда Бланкфайна (Lloyd C. Blankfein).
Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название «Фирма», являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами. Штат компании на 31 марта 2018 года составлял 37,3 тысячи человек.
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