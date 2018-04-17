Чистая прибыль Goldman Sachs выросла на 25,6%

Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль банковского гиганта из США Goldman Sachs Group в первом квартале 2018 года выросла более чем на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $2,832 млрдКак отмечается в отчете банка, чистая прибыль на держателей акций по итогам квартала выросла на 26,6%, достигнув значения в $2,737 млрдЧистая прибыль в пересчете на акцию составила $6,95, тогда как годом ранее она составляла $5,58. Аналитики ожидали, что показатель составит $5,58 на акцию. Выручка Goldman Sachs составила $10,036 млрд, что на 25% больше показателя за аналогичный период прошлого года. «Устойчивые результаты наших подразделений привели к хорошему уровню выручки в первом квартале. Мы также расширяем клиентскую базу и продолжаем диверсифицировать наш бизнес для повышения выручки», — заявил генеральный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн.