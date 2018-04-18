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В КЧР ввели в эксплуатацию новый газопровод протяженностью около 29 км
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В КЧР ввели в эксплуатацию новый газопровод протяженностью около 29 км 

ТАСС 40 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
ЧЕРКЕССК, 18 апреля. /ТАСС/. Межпоселковый газопровод протяженностью 28,6 км ввели в эксплуатацию в среду в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, благодаря чему у жителей высокогорных сел Маруха и Хасаут-Греческое появилась возможность использовать природный газ, сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Черкесск».
"С начала действия программы газификации регионов России ПАО «Газпром» это третий объект, введенный в нашей республике. До 2020 года планируется построить еще 10 объектов", — приводятся в сообщении слова заместителя исполнительного директора «Газпром газораспределение Черкесск» Александра Скорикова.
Газ к селам Маруха и Хасаут-Греческое проведен от станицы Кардоникская. В зону перспективной газификации в двух населенных пунктах входят 903 домовладения.
Как отметили в пресс-службе, по программе газификации объектов, осуществляемой за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям и за счет собственных средств «Газпром газораспределение Черкесск», в селах построили около 1,8 км уличных газовых сетей. «Это позволит в ближайшее время газифицировать не менее 40 домов в Хасаут-Греческом и 10 домовладений в Марухе», — уточнили в ведомстве.
ПАО «Газпром» за последние восемь лет в реализацию проектов в КЧР направил 2,19 млрд рублей. В частности, построили крупные объекты в Усть-Джегутинском, Зеленчукском и Урупском районах республики. Ведется строительство межпоселкового газопровода общей протяженность 6,7 км от станицы Преградная до аула Кызыл-Уруп. В первом полугодии 2018 года «Газпром» планирует также возобновить работы в тебердинском направлении и приступить к реализации второй очереди строительства магистрали Карачаевск-Теберда.
Уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет 81,2%, за последние пять лет он вырос почти на 7%.
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