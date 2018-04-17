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Приватизация госпакета НМТП пока не обсуждается
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Приватизация госпакета НМТП пока не обсуждается 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Я не могу комментировать, что мы ожидаем в части уголовного дела (против совладельца группы „Сумма“ Зиявудина Магомедова — прим. ред.), в части пакета акций государства — агент еще не был отобран. Меня недавно назначили председателем совета директоров (НМТП — прим. ред.), мы продолжим эту работу… Пока мы не обсуждали», — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас приватизация НМТП.
Новороссийский морской торговый порт стоит в плане приватизации на 2017-2019 гг. Организатором продажи 20% акций НМТП, принадлежащих государству, выбран Sberbank CIB.
От продажи 20% акций НМТП Минфин планирует выручить около 30 млрд руб.
Ранее замминистра транспорта РФ Виктор Олерский сообщал журналистам, что покупкой акций Новороссийского морского торгового порта интересуются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), группа «Сумма» и DP World.
Группа «Дело» также проявляет интерес к вхождению в капитал НМТП, говорил владелец группы Сергей Шишкарев.
НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Сейчас 50,1% акций на паритетных условиях владеют "Транснефть" и «Сумма» Зиявудина Магомедова. Отдельно «Транснефти» через «дочку» ("Транснефть-Сервис") принадлежит еще 10,5%, «Сумме» — 2,75%. Еще 20% акций — у Росимущества, 5,3% находятся в управлении РЖД.
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