Приватизация госпакета НМТП пока не обсуждается

«Я не могу комментировать, что мы ожидаем в части уголовного дела (против совладельца группы „Сумма“ Зиявудина Магомедова — прим. ред.), в части пакета акций государства — агент еще не был отобран. Меня недавно назначили председателем совета директоров (НМТП — прим. ред.), мы продолжим эту работу… Пока мы не обсуждали», — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас приватизация НМТП.

От продажи 20% акций НМТП Минфин планирует выручить около 30 млрд руб.

Группа «Дело» также проявляет интерес к вхождению в капитал НМТП, говорил владелец группы Сергей Шишкарев