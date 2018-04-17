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«Газпром нефть» примет решение по проекту Shakal в Курдистане до конца года
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«Газпром нефть» примет решение по проекту Shakal в Курдистане до конца года 

РИА Новости 38 минут назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. "Газпром нефть" примет решение по дальнейшему развитию проекта Shakal в Иракском Курдистане до конца 2018 года, сообщил журналистам руководитель дирекции по геологоразведочным работам компании Алексей Вашкевич.
"Мы закончили бурение скважины и на сегодняшний день начат процесс тестирования скважины. Он займёт тоже порядка трех месяцев… Коммерческое открытие в любом случае там есть, то есть там подтверждение самой нефти уже существует. Вопрос с площадью этой структуры и о характеристиках коллектора. Сейчас мы проводим комплексные испытания, это повлияет в целом на общую оценку геологической модели этого месторождения", — ответил Вашкевич на вопрос, получила ли компания информацию о наличии коммерческих запасов нефти на блоке.
"Я думаю, что до конца этого года мы точно примем решение о дальнейшем развитии этого проекта", — добавил он.
В начале марта Вашкевич сообщал, что «Газпром нефть» продолжает работу в Иракском Курдистане и рассчитывает в течение двух месяцев получить информацию о наличии коммерческих запасов нефти на блоке Shakal.
В Ираке «Газпром нефть» участвует в реализации трех проектов, два из которых находятся на территории Курдистана. Доля компании в блоке Shakal составляет 80% (оставшаяся часть — у регионального правительства Курдистана), в блоке Garmian — 40%. На блоке Shakal в августе 2014 года начато бурение двух поисковых скважин.
В конце сентября прошлого года сообщалось, что «Газпром нефть» отказалась от разработки блока Halabja в Иракском Курдистане из-за труднодоступности месторождения, а также вероятности нахождения в районе мин, оставшихся с последних боевых действий.
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