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«О`Кей» в I квартале снизил выручку на 6,9%
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«О`Кей» в I квартале снизил выручку на 6,9% 

Прайм 45 минут назад
Группа компаний «О`Кей», крупный российский ритейлер, снизила чистую розничную выручку в первом квартале текущего года на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год — до 39,84 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Сопоставимые продажи группы уменьшились на 0,7% в годовом выражении в основном за счет более слабых результатов в январе, в то время как февральские и мартовские результаты улучшились.
Группа прогнозирует рентабельность по EBITDA в 2018-2020 годах в диапазоне 7-8%. Кроме того, по прогнозам ритейлера, чистый розничный доход от деятельности дискаунтеров вырастет примерно на 50% в 2018 году за счет открытия 30 новых магазинов.
Группа «О`Кей» была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. «О`Кей» — крупная российская розничная сеть, компании принадлежит 145 магазинов в крупнейших городах России. Основными бенефициарами «О`Кей» являются Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 50,95% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.
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