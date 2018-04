«О`Кей» в I квартале снизил выручку на 6,9% 

Группа компаний «О`Кей», крупный российский ритейлер, снизила чистую розничную выручку в первом квартале текущего года на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год — до 39,84 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Сопоставимые продажи группы уменьшились на 0,7% в годовом выражении в основном за счет более слабых результатов в январе, в то время как февральские и мартовские результаты улучшились.

Группа прогнозирует рентабельность по EBITDA в 2018-2020 годах в диапазоне 7-8%. Кроме того, по прогнозам ритейлера, чистый розничный доход от деятельности дискаунтеров вырастет примерно на 50% в 2018 году за счет открытия 30 новых магазинов.

Группа «О`Кей» была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. «О`Кей» — крупная российская розничная сеть, компании принадлежит 145 магазинов в крупнейших городах России . Основными бенефициарами «О`Кей» являются Дмитрий Троицкий Дмитрий Коржев , которые контролируют 50,95% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек , владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.