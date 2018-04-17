Банк «Возрождение» увеличил в 1,5 раза объем выдачи потребительских кредитов за полгода

Объем выдачи потребительских кредитов банка «Возрождение» за последние шесть месяцев вырос более чем в 1,5 раза, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Только в марте сумма выданных кредитов составила свыше 1 миллиарда рублей. Всего за период с октября по март было выдано порядка 10 тысяч потребительских кредитов. По данным банка, наиболее востребованными среди клиентов являются кредиты на срок от трех до шести лет», — отмечается в материале.

Рост показателей обусловлен повышением доступности потребительского кредитования за счет снижения ставок и смягчения других условий. Так, в феврале банк снизил процентные ставки по программам потребительского кредитования. Теперь минимальная ставка по «Необеспеченному кредиту» и «Кредиту под поручительство» составляет 11,4% годовых, в то время как максимальная сумма кредита увеличена до 3 миллионов рублей.

При этом добросовестным клиентам, которые на протяжении 12 месяцев обеспечат погашение вновь выданного кредита без просрочек, банк предложит снизить процентную ставку еще на 0,5 процентного пункта. За досрочное погашение кредита комиссии не взимаются.

Кроме того, в марте банк «Возрождение» запустил рефинансирование необеспеченных кредитов, выданных ранее банком или другими финансовыми организациями: заемщики смогут снизить процентную ставку, размер ежемесячного платежа и, при необходимости, увеличить срок кредитования.