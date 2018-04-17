Ещё
Чистая прибыль Johnson & Johnson в I квартале 2018 г снизилась на 1,2%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль Johnson & Johnson в I квартале 2018 г снизилась на 1,2% 

Прайм 1 час назад
Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам первого квартала 2018 года снизилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 4,367 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.
В пересчете на акцию чистая разводненная прибыль составила 1,6 доллара против 1,61 доллара годом ранее. Мировые продажи компании за отчетный период увеличились на 12,6% и составили 20,009 миллиарда долларов.
Компания ожидает, что объем продаж за год составит от 81 до 81,8 миллиарда долларов. Прибыль на акцию ожидается на отметке 8-8,2 доллара.
"Мы довольны эффективной и последовательной работой наших сотрудников по всему миру, которая отразилась на показателях продаж", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и гендиректора компании Алекса Горски (Alex Gorsky).
Он также отметил, что налоговая реформа в США позволила компании инвестировать в первом квартале более 30 миллиардов долларов в научно-исследовательскую деятельность.
J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО «Джонсон & Джонсон» — включает в себя компании «Джонсон & Джонсон Медикал», «Янссен-Силаг», «Джонсон & Джонсон Консьюмер», «Вистакон». В числе наиболее известных торговых марок — Johnson`s baby, o. b., Clean & Clear, Reach.
Прайм: последние новости
Теханализ: "Магнит", - Алексей Кузьмин,главный аналитик "НФК-Сбережения" Греф: Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды-2017 в размере 36,2% от прибыли по МСФО "Вымпелком" не допустили к тесту технологии 5G в России‍
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами133
Россия отказалась перевозить грузы НАТО69
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе89
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа27
США ударят по Китаю145
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
02:10
Скрипалей отравили жидкостью
Происшествия
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
01:18
В Кремле назвали единственные легитимные санкции
Политика
03:32
Кобзон объявил Киркорова своим преемником
Шоу-бизнес
04:16
Москвичи смогут увидеть причину отказа в записи к врачу
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение