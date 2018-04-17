Чистая прибыль Johnson & Johnson в I квартале 2018 г снизилась на 1,2%

Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам первого квартала 2018 года снизилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 4,367 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

В пересчете на акцию чистая разводненная прибыль составила 1,6 доллара против 1,61 доллара годом ранее. Мировые продажи компании за отчетный период увеличились на 12,6% и составили 20,009 миллиарда долларов.

Компания ожидает, что объем продаж за год составит от 81 до 81,8 миллиарда долларов. Прибыль на акцию ожидается на отметке 8-8,2 доллара.

"Мы довольны эффективной и последовательной работой наших сотрудников по всему миру, которая отразилась на показателях продаж", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и гендиректора компании Алекса Горски (Alex Gorsky).

Он также отметил, что налоговая реформа в США позволила компании инвестировать в первом квартале более 30 миллиардов долларов в научно-исследовательскую деятельность.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО «Джонсон & Джонсон» — включает в себя компании «Джонсон & Джонсон Медикал», «Янссен-Силаг», «Джонсон & Джонсон Консьюмер», «Вистакон». В числе наиболее известных торговых марок — Johnson`s baby, o. b., Clean & Clear, Reach.