Фонд предполагаемой младшей дочери Путина отчитался о рекордных расходах по итогам 2017 года

Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР), действующий под брендом «Иннопрактика», которым руководит предполагаемая младшая дочь президента РФ Владимира Путина

Основной статьей расходов фонда стали «целевые мероприятия», на которые были потрачены около 299 млн рублей. Как стало известно, 56% израсходованных за год средств — деньги, полученные от отечественных организаций и физлиц. Остальная часть годового оборота «Иннопрактики» была получена от предпринимательской деятельности.

Как отмечает

Republic, расходы фонда растут с начала создания НКО и установили рекорд в 2017 году. В 2013 году расходы составляли 65,3 млн рублей, в 2014 — 281,6 млн рублей, в 2015-м — 411,5 млн рублей, а в 2016-м — 646,6 млн рублей.

В ноябре прошлого года СМИ узнали

о том, что "Роснефть" за последние три года заключила контракты с фондом «Национальное интеллектуальное развитие» на 600 млн рублей. Отметим, что в попечительский фонда входит глава российской нефтяной компании Игорь Сечин

В пресс-службе «Иннопрактики» подтвердили, что «Роснефть» — один из ключевых партнеров организации. Помимо этого, НИР сотрудничает с "Транснефтью" , для которой в 2017 году был завершен один проект и ведутся еще три. О сотрудничестве с «Иннопрактикой» заявляли и в нефтехимической компании «Сибур» , одного из акционеров которой

пресса называла мужем Катерины Тихоновой.

Одновременно с этим стало известно, что фонд «дочери Путина» за год увеличил прибыль

в 3,5 раза — до 113,9 млн рублей. Это, как объяснили в фонде, произошло за счет реализации исследовательских проектов. Кроме того, стоимость активов фонда удвоилась за счет разработок собственного софта для цифрового образования.

Выручка «Иннопрактики» составила 264 млн рублей. Годом ранее этот показатель составлял 182,4 млн, а чистая прибыль составляла 31,5 млн рублей.

В 2016 году стоимость активов фонда выросла в два раза до 1 млрд рублей. Такой рост в «Иннопрактике» объяснили постановкой на учет разработанного в фонде программного обеспечения, а также ростом «запасов, денежных средств и иных активов».

В мае 2017 года сообщалось, что «Иннопрактика» потратила в 2016 году 646 млн рублей, но сведений о прибыли фонда до настоящего времени не публиковалось. В прошлом марте стало известно, что «Иннопрактика» учредила Центр испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий.

Катерина Тихонова также известна как успешная спортсменка и занимает пост вице-президента Всемирной конфедерации по акробатическому рок-н-роллу (WRRC). Она серебряный призер чемпионата России 2014 года по этой спортивной дисциплине, участница чемпионатов Европы и мира. В декабре 2016 года Тихонова в паре с Дмитрием Алексеевым выиграла Кубок России по акробатическому рок-н-роллу.

В ноябре коллега Тихоновой из мира акробатического рок-н-ролла, вице-президент (WRRC) по юридическим вопросам Манфред Мохаб

подтвердил

Reuters , что она является младшей дочерью президента России Владимира Путина.

Статус Тихоновой как дочери президента самим главой государства не подтвержден и не опровергнут. «Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой», — заявил Путин в ответ на прямой вопрос на пресс-конференции 17 декабря 2015 года.

Однако с начала 2015 года, когда стало известно об этом родстве, накопилось большое количество косвенных свидетельств в пользу этой догадки, в частности это подтвердил

В начале апреля Министерство финансов США в комментарии к публикации расширенного санкционного списка, в который попали высокопоставленные российские чиновники, олигархи и отечественные компании, официально

назвало

Катерину Тихонову дочерью президента РФ.