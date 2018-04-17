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В центральном офисе компании «Росгосстрах жизнь» проходят обыски
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В центральном офисе компании «Росгосстрах жизнь» проходят обыски 

Говорит Москва 1 час назад
Как сообщается на сайте газеты «Ведомости», следственные действия не связаны с операционной деятельностью компании. Сотрудники предоставили силовикам всю необходимую документацию. Другие подробности пока не приводятся.
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