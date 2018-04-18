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Власти Ленобласти предложили ввести систему «Платон» на региональных дорогах
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Власти Ленобласти предложили ввести систему «Платон» на региональных дорогах 

ТАСС 49 минут назад
Фото: ДорИнфо
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области предлагают запустить систему «Платон» на региональных дорогах, а собранные средства направить в дорожный фонд. Как сообщил в среду в петербургском пресс-центре ТАСС глава дорожного комитета Ленинградской области Юрий Запалатский, на региональные дороги увеличивается нагрузка, в том числе, из-за того, что большегрузы используют их, чтобы не платить на федеральных трассах.
"В виде эксперимента хотелось бы внедрить систему «Платон» на наших региональных дорогах, собранные деньги направить в дорожный фонд. Мы же хотим, чтобы дороги соответствовали и европейским, и нашим, но для этого мы должны понять, за счет чего пополнять бюджет. Вопрос должен решаться на уровне правительства РФ", — сказал Запалатский.
Глава ведомства также пояснил, что на региональные дороги увеличивается нагрузка. Рост грузооборота, по его словам, связан с работой порта в Усть-Луге, развитием порта Приморск.
"Рядом с нами — две государственные границы — с Эстонией и Финляндией. Грузовые машины, чтобы не платить на федеральных трассах, уходят на региональные дороги, которые сегодня не подготовлены для таких объемов большегрузов", — добавил Запалатский.
По его словам, предложение Ленинградской области о переносе системы «Платон» на региональные дороги нашло отражение в резолюции межрегиональной дорожной конференции, проходящей в эти дни в Санкт-Петербурге. Документ в течение двух недель будет передан в Минтранс РФ и «Росавтодор».
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