Власти Ленобласти предложили ввести систему «Платон» на региональных дорогах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 18 апреля. / ТАСС /. Власти Ленинградской области предлагают запустить систему «Платон» на региональных дорогах, а собранные средства направить в дорожный фонд. Как сообщил в среду в петербургском пресс-центре ТАСС глава дорожного комитета Ленинградской области Юрий Запалатский, на региональные дороги увеличивается нагрузка, в том числе, из-за того, что большегрузы используют их, чтобы не платить на федеральных трассах.

"В виде эксперимента хотелось бы внедрить систему «Платон» на наших региональных дорогах, собранные деньги направить в дорожный фонд. Мы же хотим, чтобы дороги соответствовали и европейским, и нашим, но для этого мы должны понять, за счет чего пополнять бюджет. Вопрос должен решаться на уровне правительства РФ ", — сказал Запалатский.

Глава ведомства также пояснил, что на региональные дороги увеличивается нагрузка. Рост грузооборота, по его словам, связан с работой порта в Усть-Луге, развитием порта Приморск.

"Рядом с нами — две государственные границы — с Эстонией Финляндией . Грузовые машины, чтобы не платить на федеральных трассах, уходят на региональные дороги, которые сегодня не подготовлены для таких объемов большегрузов", — добавил Запалатский.