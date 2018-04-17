Орловская область возьмет в кредит миллиард

Они необходимы для «обеспечения своевременного исполнения принятых обязательств и погашения долговых обязательств», указано в документе. Власти рассчитывают получить кредитную линию с лимитом более 1 миллиарда рублей под ставку не более 8,25%. Срок погашения всего год.

Ранее, в начале апреля, стартовал электронный аукцион на оказание услуг по кредитованию. Регион собирается взять 2 млрд рублей.

Отметим, на 1 марта 2018 года госдолг Орловской области составляет 18,34 млрд рублей, из них 5 млрд — государственные ценные бумаги, 4,37 — коммерческие кредиты, 8,96 — бюджетные кредиты.