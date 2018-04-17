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Орловская область возьмет в кредит миллиард
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Орловская область возьмет в кредит миллиард 

РИА 57 48 минут назад
Фото: РИА 57
Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о привлечении кредитных ресурсов.
Они необходимы для «обеспечения своевременного исполнения принятых обязательств и погашения долговых обязательств», указано в документе. Власти рассчитывают получить кредитную линию с лимитом более 1 миллиарда рублей под ставку не более 8,25%. Срок погашения всего год.
Ранее, в начале апреля, стартовал электронный аукцион на оказание услуг по кредитованию. Регион собирается взять 2 млрд рублей.
Отметим, на 1 марта 2018 года госдолг Орловской области составляет 18,34 млрд рублей, из них 5 млрд — государственные ценные бумаги, 4,37 — коммерческие кредиты, 8,96 — бюджетные кредиты.
Сообщение Орловская область возьмет в кредит миллиард появились сначала на РИА 57.
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