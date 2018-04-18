Низкое предложение на депозитном аукционе и спрос на КОБР указывают на нервозность со стороны банков, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб»

На депозитном аукционе ЦБ банки предложили 2,6 трлн руб. Это на 80 млрд руб. меньше, чем неделю назад. Также сегодня приток ликвидности на счета банков должно обеспечить погашение КОБР 5-го выпуска — приток составит около 200 млрд руб. При этом в ближайшие дни спрос на ликвидность будет ограниченным, поскольку следующие налоговые платежи предстоят лишь 25 апреля, то есть уже после возврата средств с депозитов.

Корсчета же банков в ЦБ и без учета средств, которые сегодня должны поступить, находятся на комфортном уровне. Возможно, кредитные организации опасаются новой волны турбулентности на рынках. Во-первых, подобная турбулентность способна вызвать рост кризиса доверия, что приведет к повышению ставок на межбанковском рынке, поэтому сейчас имеет смысл создать задел для выполнения нормативов по обязательным резервам. Рост ставок возможен также в случае серьезного ужесточения ДКП Банком России.

Во-вторых, может резко усилиться спрос на ликвидность как в рублях, так и в валюте со стороны клиентов банков. В-третьих, турбулентность может привести и к возникновению дефицита ликвидности (например, если ЦБ будет вынужден выйти на рынок с интервенциями). Главное, низкое предложение на депозитном аукционе и спрос на КОБР указывают на определенную нервозность со стороны банков, они не хотят сейчас «запирать» средства даже на сравнительно небольшой срок, до недели.

ЦБ проведет сегодня депозитный аукцион тонкой настройки

Лимит установлен на уровне 330 млрд руб., средства будут привлекаться на два дня. Этот аукцион в условиях навеса ликвидности нацелен на поддержание ставок денежного рынка вблизи ключевой, но не способен сейчас решить главную задачу — снизить избыток ликвидности, которая может хлынуть на валютный рынок в случае новой волны турбулентности.