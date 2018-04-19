Банк России исполнил обязательства по пятому выпуску КОБР

Банк России исполнил обязательства по пятому выпуску купонных облигаций, осуществив 18 апреля их погашение и выплатив купонный доход. Информация об этом опубликована на сайте регулятора в четверг, 19 апреля.

Размещение пятого выпуска купонных облигаций Банка России (№ 4-05-22BR1-7) стартовало 16 января текущего года. По итогам четырех состоявшихся аукционов выпуск был размещен в полном объеме — 300 млрд рублей.

Облигации были погашены в вышеуказанном объеме, а общий размер выплаченного по ним купонного дохода составил 5,676 млрд рублей, или 18,92 рубля на одну облигацию.

Продуктовый виджет

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Начиная с августа 2017 года размещались восемь выпусков КОБР, первые пять на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был сразу размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый, шестой и седьмой выпуски, как и пятый, были не с первого раза, но размещены в полном объеме: 200 млрд, 400 млрд и 500 млрд рублей соответственно.

Во вторник, 17 апреля, состоялся первый аукцион по размещению восьмого выпуска КОБР. Спрос на нем (и, соответственно, объем размещения бумаг) составил менее 115,1 млрд рублей по номиналу при общем объеме выпуска 700 млрд рублей.