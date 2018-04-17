Главгосэкспертиза одобрила проект «Газпром нефти» и «Роснефти» по хранению газа на Мессояхе

Компания «Мессояханефтегаз», совместное предприятие «Роснефти» «Газпром нефти» , получила положительное заключение Главгосэкспертизы России на проект обустройства кустовых площадок под закачку попутного нефтяного газа (ПНГ) в пласт на Западно-Мессояхском месторождении с межпромысловым газопроводом от Восточной Мессояхи. Об этом говорится в сообщении «Газпром нефти».

В ходе реализации проекта предприятие построит на двух лицензионных участках необходимые объекты инфраструктуры: компрессорную станцию мощностью 1,5 млрд кубометров газа в год — на Восточной Мессояхе, две кустовые площадки с девятью скважинами для закачки ПНГ в пласт — на Западной Мессояхе. Два месторождения свяжет межпромысловый газопровод протяженностью 54 км для транспортировки компримированного газа.

Как поясняет «Газпром нефть», пеализация нового проекта позволит «Мессояханефтегазу» максимально эффективно использовать попутный нефтяной газ. Уже сейчас ПНГ, полученный в процессе добычи нефти на Мессояхе, идет на технологические нужды промысла — для работы газотурбинной электростанции, а также является топливом для печей нагрева нефти и котельных.

Транспортировка и последующая закачка ПНГ с Восточной Мессояхи в газовую шапку соседнего Западно-Мессояхского месторождения даст возможность в дальнейшем использовать газ из подземного хранилища.

Реализовать такой проект непосредственно на Восточной Мессояхе — на месторождении, где идет активная добыча нефти, не позволяет его геологическое строение — нет залежей с подходящими характеристиками и участками для хранения больших объемов газа.

«Впервые мы используем так называемые подземные хранилища для решения вопроса утилизации ПНГ. Для компании это новая практика, в случае успеха мы сможем тиражировать данную технологию на других предприятиях», — отметил гендиректор компании «Газпромнефть-Развитие» Денис Сугаипов.

«Мессояханефтегаз» — совместное предприятие « «Газпром нефти» (оператор проекта) и «Роснефти», которому принадлежат лицензии на разведку и разработку группы Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений — Восточно-Мессояхского и Западно-Мессояхского.