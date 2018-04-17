В Петербурге в пятый раз пройдет конференция CPA Life 2018 

Ведущая образовательная конференция с лучшим AfterParty, атмосферным PreParty и топами CPA маркетинга и Интернет-рекламы состоится в 5-ый раз в Санкт-Петербурге.
Некоторые темы этого года:
- RU офферы VS Бурж офферы. Куда лить?
- Особенности продвижения брендов в социальных сетях
- Лайфхаки привлечения трафика с Facebook и Instagram
- Заработок на рекламе криптопроектов.
- Круглый стол по криптовалюте и ICO (Развитие, перспективы, кейсы)
- Тренды бурж-трафика
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Все возможные способы заработка в Интернете в 2018 году будут обсуждены на CPA Life 2018 — главной конференции по партнерскому маркетингу, интернет-рекламе и заработку в Сети!
Узнай все первым и заработай по-максимуму!
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предоставлено организаторами