В Петербурге в пятый раз пройдет конференция CPA Life 2018

Ведущая образовательная конференция с лучшим AfterParty, атмосферным PreParty и топами CPA маркетинга и Интернет-рекламы состоится в 5-ый раз в Санкт-Петербурге

Некоторые темы этого года:

RU офферы VS Бурж офферы. Куда лить?

Особенности продвижения брендов в социальных сетях

Лайфхаки привлечения трафика с Facebook и Instagram

Заработок на рекламе криптопроектов.

Круглый стол по криптовалюте и ICO (Развитие, перспективы, кейсы)

Тренды бурж-трафика

Все возможные способы заработка в Интернете в 2018 году будут обсуждены на CPA Life 2018 — главной конференции по партнерскому маркетингу, интернет-рекламе и заработку в Сети!

Узнай все первым и заработай по-максимуму!