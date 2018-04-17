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В Петербурге в пятый раз пройдет конференция CPA Life 2018
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В Петербурге в пятый раз пройдет конференция CPA Life 2018 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: предоставлено организаторами
Ведущая образовательная конференция с лучшим AfterParty, атмосферным PreParty и топами CPA маркетинга и Интернет-рекламы состоится в 5-ый раз в Санкт-Петербурге.
Некоторые темы этого года:
  • RU офферы VS Бурж офферы. Куда лить?
  • Особенности продвижения брендов в социальных сетях
  • Лайфхаки привлечения трафика с Facebook и Instagram
  • Заработок на рекламе криптопроектов.
  • Круглый стол по криптовалюте и ICO (Развитие, перспективы, кейсы)
  • Тренды бурж-трафика
Посмотреть всю программу
Все возможные способы заработка в Интернете в 2018 году будут обсуждены на CPA Life 2018 — главной конференции по партнерскому маркетингу, интернет-рекламе и заработку в Сети!
Узнай все первым и заработай по-максимуму!
Покупай билет, пока они еще есть в наличии
предоставлено организаторами
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