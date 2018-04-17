Ещё
Профицит федерального бюджета РФ за январь-март составил 368,66 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Профицит федерального бюджета РФ за январь-март составил 368,66 млрд руб 

Прайм 49 минут назад
Фото: Прайм
Профицит федерального бюджета по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 368,66 миллиарда рублей, следует из оперативного отчета об исполнении федерального бюджета на сайте Федерального Казначейства РФ.
Доходы бюджета составили 4,075 триллиона рублей, расходы — 3,707 триллиона рублей.
Ранее в апреле Минфин РФ сообщал, что профицит бюджета РФ за январь-март 2018 года, по предварительной оценке министерства, составил 1,5% ВВП, или 344,35 миллиарда рублей.
Закон о бюджете на 2018 год рассчитан с дефицитом в 1,3% ВВП, однако глава Минфина Антон Силуанов говорил, что при сохранении текущих цен на нефть он может быть исполнен с профицитом, который может составить по итогам года чуть меньше 2% ВВП.
Прайм: последние новости
Теханализ: "Магнит", - Алексей Кузьмин,главный аналитик "НФК-Сбережения" "Вымпелком" не допустили к тесту технологии 5G в России‍ Абоненты "Мегафона" по всей России жалуются на сбои мобильной связи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью64
США ударят по Китаю145
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе40
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа173
Тест: Вы бы справились с Тотальным диктантом?40
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:47
В МЧС рассказали о новых нарушениях в «Зимней вишне»
Происшествия
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
04:00
В Кремле надеются на возвращение Telegram
Политика
01:12
Лавров осудил удары по Сирии
Политика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
02:35
МЧС назвало причину пожара в «Зимней вишне»
Происшествия
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика Украина
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение