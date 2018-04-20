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Плановый ремонт первой очереди завода «Ямал СПГ» пройдет в мае
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Плановый ремонт первой очереди завода «Ямал СПГ» пройдет в мае 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Прайм
Плановый ремонт первой очереди завода «Ямал СПГ» пройдет в мае 2018 года, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления «Новатэка» Александр Фридман.
«Плановые профилактические работы на первой очереди завода «Ямала СПГ» пройдут в мае», — отметил он.
«Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).
Завод «Ямал СПГ» 5 декабря 2017 года начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной
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