Плановый ремонт первой очереди завода «Ямал СПГ» пройдет в мае

Александр Фридман. Плановый ремонт первой очереди завода «Ямал СПГ» пройдет в мае 2018 года, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления «Новатэка»

«Плановые профилактические работы на первой очереди завода «Ямала СПГ» пройдут в мае», — отметил он.

«Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Завод «Ямал СПГ» 5 декабря 2017 года начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной