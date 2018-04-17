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Россия отказалась перевозить грузы НАТО
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Россия отказалась перевозить грузы НАТО «Русланами» 

Рамблер 58 минут назад
Фото: Reuters
Отказ российской компании перевозить грузы НАТО самолетами Ан-124 «Руслан» дороже всего обойдется Франции. Об этом «Национальной службе новостей» заявил майор ВВС Андрей Красноперов.
Ранее СМИ сообщили, что российская группа компаний «Волга-Днепр» с первого дня будущего года перестанет перевозить негабаритные грузы НАТО из-за санкционной политики Запада.
По словам майора Красноперова, решение компании скажется как на России, которая потеряет деньги, так и на Североатлантическом Альянсе, который лишится возможности «что-то перевозить по воздуху».
«А воздух — это время, что для военных любой страны является ключевым вопросом», — подчеркнул он.
При этом, уверен Красноперов, «самые большие» проблемы возникнут у Франции, которая будет вынуждена перевозить грузы по земле.
Ан-124 «Руслан» — самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет.
6 апреля Минфин США ввел против 38 российских бизнесменов и компаний. Под санкции попали, в частности, совладелец «Русала» Олег Дерипаска, президент ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и другие.
Комментарии69  Ещё 1 источник 
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