Россия отказалась перевозить грузы НАТО «Русланами»

Отказ российской компании перевозить грузы НАТО самолетами Ан-124 «Руслан» дороже всего обойдется Франции . Об этом «Национальной службе новостей» заявил майор ВВС Андрей Красноперов

Ранее СМИ сообщили, что российская группа компаний «Волга-Днепр» с первого дня будущего года перестанет перевозить негабаритные грузы НАТО из-за санкционной политики Запада.

По словам майора Красноперова, решение компании скажется как на России , которая потеряет деньги, так и на Североатлантическом Альянсе, который лишится возможности «что-то перевозить по воздуху».

«А воздух — это время, что для военных любой страны является ключевым вопросом», — подчеркнул он.

При этом, уверен Красноперов, «самые большие» проблемы возникнут у Франции, которая будет вынуждена перевозить грузы по земле.

Ан-124 «Руслан» — самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет.