Имущество полковника Захарченко обратят в доход государства не раньше 8 октября

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Изъятое в доход государства имущество на сумму свыше 9 млрд рублей, которое принадлежит бывшему замначальнику управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковнику Дмитрию Захарченко , обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий, и членам его семьи, будет обращено в доход государства не раньше 8 октября 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Горбатенко.

"Решение Никулинского суда Москвы вступило в законную силу, но в связи с тем, что недавно следствие продлило арест на все это имущество до 8 октября, никаких действий с этим имуществом производить нельзя. До истечения этого срока недвижимость и автомобили Захарченко и его близких не могут быть переданы в столичное управление Росимущества , также как и почти 8 млрд рублей в различной валюте — в федеральный бюджет", — сказал он.

Никулинский суд Москвы 1 декабря 2017 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Это 27 объектов недвижимости, в том числе квартиры в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированные на близких родственников Захарченко и иных лиц, золотой слиток, денежные средства в рублях и валюте на сумму около 8 млрд рублей. Мосгорсуд признал данное решение законным и оно вступило в силу.

Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте — в федеральный бюджет.