Ещё
Имущество полковника Захарченко обратят в доход государства не раньше 8 октября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Имущество полковника Захарченко обратят в доход государства не раньше 8 октября 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Изъятое в доход государства имущество на сумму свыше 9 млрд рублей, которое принадлежит бывшему замначальнику управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковнику Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий, и членам его семьи, будет обращено в доход государства не раньше 8 октября 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Горбатенко.
"Решение Никулинского суда Москвы вступило в законную силу, но в связи с тем, что недавно следствие продлило арест на все это имущество до 8 октября, никаких действий с этим имуществом производить нельзя. До истечения этого срока недвижимость и автомобили Захарченко и его близких не могут быть переданы в столичное управление Росимущества, также как и почти 8 млрд рублей в различной валюте — в федеральный бюджет", — сказал он.
Никулинский суд Москвы 1 декабря 2017 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Это 27 объектов недвижимости, в том числе квартиры в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированные на близких родственников Захарченко и иных лиц, золотой слиток, денежные средства в рублях и валюте на сумму около 8 млрд рублей. Мосгорсуд признал данное решение законным и оно вступило в силу.
Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте — в федеральный бюджет.
ТАСС: последние новости
Reuters: японские трейдеры попросили "Русал" остановить отгрузку продукции из-за санкций "Мегафон" восстановил работу после сбоя ВЭБ пока не планирует продавать имеющийся у него пакет "Русала"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью64
США ударят по Китаю145
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе40
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа173
Тест: Вы бы справились с Тотальным диктантом?40
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:47
В МЧС рассказали о новых нарушениях в «Зимней вишне»
Происшествия
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
04:00
В Кремле надеются на возвращение Telegram
Политика
01:12
Лавров осудил удары по Сирии
Политика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
02:35
МЧС назвало причину пожара в «Зимней вишне»
Происшествия
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика Украина
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение