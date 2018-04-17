Колымские горняки добыли почти 4 тонны золота в первом квартале 2018 года

МАГАДАН , 17 апр — РИА Новости Людмила Щербакова . Колымские горняки добыли в первом квартале этого года более 3,9 тонн золота, превысив показатели аналогичного периода прошлого года почти на 400 килограммов, сообщает правительство региона во вторник.

"По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, в первом квартале 2018 года золотодобывающие предприятия территории добыли 3 тонны 933 килограмма золота. Это на 11 процентов или на 391 килограмм больше, чем в аналогичном периоде 2017 года", — говорится в сообщении.

Правительство сообщает, что в лидерах — предприятия Тенькинского городского округа, ведущие добычу на рудных месторождениях. На их счету 2 тонны 423 килограмма золота.

"Пока не приступили к промывке компании, работающие на россыпных месторождениях. Многие компании к промывке песков приступают традиционно в конце апреля — начале мая. Однако из-за большего количества снега, выпавшего этой зимой, поздней оттайки грунтов, артели могут отсрочить начало промсезона", — дополняется в сообщении правительства.

Уточняется, что всего в 2018 году в Магаданской области планируют добыть 37 тонн золота. В этом году регион ожидает увеличение добычи по отношению к прошлому году, в первую очередь, за счет увеличения добычи рудного золота.

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