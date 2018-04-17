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Жителям Подмосковья напомнили о предельной стоимости техосмотра транспортных средств
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Жителям Подмосковья напомнили о предельной стоимости техосмотра транспортных средств 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В целях защиты прав физических и юридических лиц на получение товаров (услуг) по экономически обоснованной цене жителям Подмосковья напомнили о предельном размере платы за проведение техосмотра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.
«Комитетом по ценам и тарифам устанавливается предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств в зависимости от категории автотранспорта. Это означает, что операторы техосмотра, аккредитованные в установленном порядке Российским союзом автостраховщиков, предоставляют данную услугу на территории Московской области за плату, не превышающую предельного размера», — сказала председатель ведомства Наталья Ушакова.
В сообщении напоминается, что предельный размер платы за проведение техосмотра мототранспотных средств составляет 240 рублей, легковых автомобилей (не более восьми мест, помимо водительского) — 710 рублей, автобусов, пассажирских транспортных средств (более восьми сидений), чья технически допустимая масса не превышает 5 тонн — 1270 рублей, в случае превышения 5 тонн — 1530 рублей.
Предельная стоимость техосмотра троллейбусов в Подмосковье должна составлять 810 рублей, грузовых автомобилей с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн — 770 рублей, не более 12 тонн — 1490 рублей, более 12 тонн — 1,6 тысячи рублей. Прицепов с максимально разрешенной массой не более 0,75 тонны — 590 рублей, не более 3,5 тонн — 590 рублей, не более 10 тонн и свыше 10 тонн — 1040 рублей. Максимальная стоимость техосмотра трамвайного вагона составляет 810 рублей.
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