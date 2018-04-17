«Алтайвагон» планирует почти на треть увеличить производство в 2018 году 

БАРНАУЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Объем производства вагонов на предприятии «Алтайвагон» (входит в «СДС-Маш») в моногороде Новоалтайске Алтайского края в 2018 году планируется увеличить почти на треть по отношению к 2017 году. План предприятия — произвести продукции на 21 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.
"План производства «Алтайвагон» на 2018 год составляет более 21 млрд рублей — это 8 275 вагонов, в то время как в 2017 году объем производства составил 14,6 млрд рублей, был выпущено 6 701 вагон. Объем производства за январь-март этого года уже составил 4,9 млрд рублей — это 117,7% к аналогичному периоду 2017 года в сопоставимых ценах, выпущено 2127 вагонов к 1858 за такой же период в прошлом году", — сообщили в пресс-службе.
По данным администрации региона, в конце марта «Алтайвагон» объявил о расторжении лицензионного договора с "НПК «Уралвагонзавод» по производству тележек модели 18-194-1, использующихся в сборке полувагонов с повышенной нагрузкой на ось. Руководство завода планирует сконцентрировать производство на выпуске вагонов со стандартной тележкой для нужд потребителей России и Казахстана.
"Алтайвагон" представлен тремя производственными площадками: головное предприятие находится в городе Новоалтайск, где это градообразующее предприятие — оно которое занимается разработкой и производством новых моделей грузовых вагонов. Есть два филиала — в алтайском городе Рубцовск и в Кемерово ("Кемеровохиммаш"). «СДС-Маш» входит в многоотраслевой холдинг «Сибирский деловой союз», который объединяет также угледобывающие, химические, строительные, торговые, сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, СМИ, спортивные, оздоровительные и развлекательные учреждения.