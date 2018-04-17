«Алтайвагон» планирует почти на треть увеличить производство в 2018 году

"План производства «Алтайвагон» на 2018 год составляет более 21 млрд рублей — это 8 275 вагонов, в то время как в 2017 году объем производства составил 14,6 млрд рублей, был выпущено 6 701 вагон. Объем производства за январь-март этого года уже составил 4,9 млрд рублей — это 117,7% к аналогичному периоду 2017 года в сопоставимых ценах, выпущено 2127 вагонов к 1858 за такой же период в прошлом году", — сообщили в пресс-службе.

Казахстана. По данным администрации региона, в конце марта «Алтайвагон» объявил о расторжении лицензионного договора с " НПК «Уралвагонзавод» по производству тележек модели 18-194-1, использующихся в сборке полувагонов с повышенной нагрузкой на ось. Руководство завода планирует сконцентрировать производство на выпуске вагонов со стандартной тележкой для нужд потребителей России