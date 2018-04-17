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ВЭБ пока не планирует продавать имеющийся у него пакет «Русала»
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ВЭБ пока не планирует продавать имеющийся у него пакет «Русала» 

ТАСС 42 минуты назад
ВЭБ не планирует сейчас продавать имеющийся у него пакет "Русала", оценивает ситуацию на рынке — Горьков.
ТАСС: последние новости
Reuters: японские трейдеры попросили "Русал" остановить отгрузку продукции из-за санкций Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов упали на 1,5-1,8% "Мегафон" восстановил работу после сбоя
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