Китай снимет ограничения для инвесторов в автопроме

Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Китай за 5 лет снимет все ограничения на участие иностранного капитала в предприятиях автомобильной промышленности страны, сообщил госкомитет по делам развития и реформ Китая.

"В 2022 г. будут сняты все лимиты на долю иностранного акционерного капитала в предприятиях по производству пассажирских автомобилей, а также будет отменено правило о том, что компании с совместным капиталом могут создаваться с участием не более двух сторон", — сообщил госкомитет. «За 5 ближайших экспериментальных лет в автомобильной промышленности Китая будут полностью сняты все ограничения», — отмечается в сообщении. Китайский рынок автомобилей самый большой в мире. Китайский капитал владеет крупнейшими известными европейскими брендами. В КНР работают лидеры мирового автопрома — компании из США и ЕС. Как сообщали «Вести. Экономика», продажи автомобилей в Китае в 2017 г. росли самыми медленными темпами, что стало сигналом о конце бума на крупнейшем и самом быстроразвивающемся автомобильном рынке в мире. В прошлом году продажи составили 28,88 млн автомобилей, что на 3% больше, чем в 2016 г., заявила в четверг китайская ассоциация автомобильных производителей. Продажи легковых автомобилей выросли на 1,4% до 24,72 млн, что значительно ниже чем 15%-й рост в 2016 г., хотя продажи электромобилей, которые китайское правительство активно продвигает, выросли на 53% и достигли 777 тыс. Объем продаж коммерческих автомобилей увеличился на 14% до 4,16 млнПосле десятилетия резкого роста на Китай приходится 30% от общего объема продаж автомобилей в мире по сравнению с примерно 10% в 2007 г. Однако насыщение рынка в крупных городах, включая Пекин и Шанхай, и другие факторы, такие как быстрорастущие продажи подержанных автомобилей, привели к незначительному росту. Увеличение налога с продаж автомобилей в Китае до 7,5% с 5% в начале 2017 г. повлияло на продажи в начале года, а дальнейшее увеличение до 10% в этом месяце, вероятно, будет иметь тот же эффект в I квартале 2018 г. Исследование Bernstein Research прогнозирует рост рынка в 2018 г. на 2,5%. Однако налог с продаж электрических автомобилей будет по-прежнему отменен до 2020 г., как отмечал Минфин КНР в декабре, поскольку правительство намерено продвигать продажи именно таких автомобилей. Из электромобилей, проданных в Китае в прошлом году, 578 тыс. были легковыми автомобилями, чьи продажи выросли на 72%.