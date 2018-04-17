Антипинский НПЗ начнет производство бензина «Евро-5» в мае-июне

Антипинский НПЗ начнет производство бензина стандарта «Евро-5» в мае-июне 2018 года, говорится в сообщении группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group). «Запуск в эксплуатацию и получение первой промышленной партии продукции на комбинированной установке по производству высокооктановых бензинов (КУПВБ) планируется в мае — июне 2018 года», — отметили в компании.

В настоящее время Антипинский НПЗ приступил к пусконаладочным работам на КУПВБ. Для этого в комплекс будет загружено до 5 тыс. тонн сырья.

Строительство комбинированной установки по производству высокооктанового бензина — заключительный этап третьей технологической очереди Антипинского НПЗ. Мощность производства установки составит до 600 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95 стандарта «Евро-5» в год.

С сентября 2015 года предприятие производит дизельное топливо стандарта «Евро-5».

Группа компаний «Новый поток» (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более десяти лет назад. Группа владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями.