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Антипинский НПЗ начнет производство бензина «Евро-5» в мае-июне
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Антипинский НПЗ начнет производство бензина «Евро-5» в мае-июне 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Антипинский НПЗ начнет производство бензина стандарта «Евро-5» в мае-июне 2018 года, говорится в сообщении группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group). «Запуск в эксплуатацию и получение первой промышленной партии продукции на комбинированной установке по производству высокооктановых бензинов (КУПВБ) планируется в мае — июне 2018 года», — отметили в компании.
В настоящее время Антипинский НПЗ приступил к пусконаладочным работам на КУПВБ. Для этого в комплекс будет загружено до 5 тыс. тонн сырья.
Строительство комбинированной установки по производству высокооктанового бензина — заключительный этап третьей технологической очереди Антипинского НПЗ. Мощность производства установки составит до 600 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95 стандарта «Евро-5» в год.
С сентября 2015 года предприятие производит дизельное топливо стандарта «Евро-5».
Группа компаний «Новый поток» (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более десяти лет назад. Группа владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями.
Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 млн тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. Это позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута и всех его производных. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и нефтепродуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту «Евро-5».
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