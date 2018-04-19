Лондон арестовал яхту российского миллиардера

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FT: суд в Лондоне обязал россиянина Ахмедова отдать бывшей жене яхту за $497 млн 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТАСС
Британский суд обязал российского предпринимателя Фархада Ахмедова отдать своей бывшей супруге Татьяне яхту стоимостью £350 млн фунтов ($497 млн). Как сообщила газета Financial Times, такое решение в четверг принял судья Чарльз Хаддон-Кейв Высокого суда Лондона.
Он постановил, в частности, что бизнесмен "предпринял многочисленные продуманные шаги для того, чтобы утаить свое состояние". Судья также констатировал, что Ахмедов "демонстрирует неприличное поведение и умышленно пытается избежать выполнения законных обязательств" перед своей бывшей женой "пряча активы в сети офшорных компаний".
Судья вынес вердикт, чтобы 115-метровая экспедиционная яхта Luna, которая является второй самой большой в мире и сейчас находится на обслуживании в Порту Рашид в Дубае, была переписана на имя бывшей супруги бизнесмена. Судно, изначально построенное для российского миллиардера Романа Абрамовича, который в 2014 году уступил ее Ахмедову, оснащено двумя вертолетными площадками, девятью палубами, бассейном и мини-подводной лодкой.
Теперь решение Высокого суда Лондона должно быть рассмотрено судом ОАЭ, который должен определиться по поводу его исполнения. Издание приводит слова Ахмедова, который заявил, что вынесенный в четверг вердикт "не имеет какой-либо законной силы" в Дубае.
В феврале Высокий суд Лондона уже обязал Ахмедова выплатить своей бывшей жене в рамках бракоразводного процесса £453 млн ($645,5 млн), передав ей 41,5% своего состояния. Ахмедов, его супруга и их двое сыновей переехали в Лондон в 1993 году. Они жили особняке за £39 млн фунтов ($55,6 млн) в графстве Суррей и владели дачей за £27,8 млн фунтов ($39,6 млн).
Ахмедов был включен в "кремлевский список", подготовленный Минфином США для Конгресса. В него вошли лица, имеющие отношение к высшему руководству России. Всего 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.
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Комментарии27  Ещё 14 источников 
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