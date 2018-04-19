Лондон арестовал яхту российского миллиардера

FT: суд в Лондоне обязал россиянина Ахмедова отдать бывшей жене яхту за $497 млн

Британский суд обязал российского предпринимателя Фархада Ахмедова отдать своей бывшей супруге Татьяне яхту стоимостью £350 млн фунтов ($497 млн). Как сообщила газета Financial Times, такое решение в четверг принял судья Чарльз Хаддон-Кейв Высокого суда Лондона.

Он постановил, в частности, что бизнесмен "предпринял многочисленные продуманные шаги для того, чтобы утаить свое состояние". Судья также констатировал, что Ахмедов "демонстрирует неприличное поведение и умышленно пытается избежать выполнения законных обязательств" перед своей бывшей женой "пряча активы в сети офшорных компаний".

Судья вынес вердикт, чтобы 115-метровая экспедиционная яхта Luna, которая является второй самой большой в мире и сейчас находится на обслуживании в Порту Рашид в Дубае , была переписана на имя бывшей супруги бизнесмена. Судно, изначально построенное для российского миллиардера Романа Абрамовича , который в 2014 году уступил ее Ахмедову, оснащено двумя вертолетными площадками, девятью палубами, бассейном и мини-подводной лодкой.

Теперь решение Высокого суда Лондона должно быть рассмотрено судом ОАЭ , который должен определиться по поводу его исполнения. Издание приводит слова Ахмедова, который заявил, что вынесенный в четверг вердикт "не имеет какой-либо законной силы" в Дубае.

В феврале Высокий суд Лондона уже обязал Ахмедова выплатить своей бывшей жене в рамках бракоразводного процесса £453 млн ($645,5 млн), передав ей 41,5% своего состояния. Ахмедов, его супруга и их двое сыновей переехали в Лондон в 1993 году. Они жили особняке за £39 млн фунтов ($55,6 млн) в графстве Суррей и владели дачей за £27,8 млн фунтов ($39,6 млн).