Ещё
Более 2,2 млн руб. штрафов выписали застройщикам Подмосковья с 9 по 15 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 2,2 млн руб. штрафов выписали застройщикам Подмосковья с 9 по 15 апреля 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Фото: MosDay.ru
С 9 по 15 апреля 2018 г. застройщики Подмосковья оштрафованы на сумму свыше 2,2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Главгосстройнадзором с 9 по 15 апреля рассмотрено 23 дела об административных правонарушениях, по 18 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 2 млн 274 тыс. руб. Из них: за нарушение требований нормативных документов в строительстве — 15 постановлений на 1 млн 752 тыс. руб., одно постановление на 20 тыс. руб. вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, два постановления на 502 тыс. руб. вынесено за строительство без разрешения. Пяти компаниям назначено наказание в виде предупреждения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2018 г. в отношении строительных компаний надзорным ведомством вынесено постановлений на сумму свыше 51,8 млн руб. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет области с начала года, составила 22,5 млн руб.
Агентство «Москва»: последние новости
Д.Медведев подписал документ о господдержке инвестпроектов по приоритетным направлениям промышленности На строительство и реконструкцию детских школ искусств в Подмосковье могут выделить 6 млрд руб. Продажи новых легковых автомобилей в Москве в январе-марте выросли на 11% - до 48,5 тыс. машин
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»121
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля62
Путин ввел новую меру пресечения217
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
ФРГ отказывается от новых санкций против России6
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение