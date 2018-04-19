Более 2,2 млн руб. штрафов выписали застройщикам Подмосковья с 9 по 15 апреля

С 9 по 15 апреля 2018 г. застройщики Подмосковья оштрафованы на сумму свыше 2,2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Главгосстройнадзором с 9 по 15 апреля рассмотрено 23 дела об административных правонарушениях, по 18 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 2 млн 274 тыс. руб. Из них: за нарушение требований нормативных документов в строительстве — 15 постановлений на 1 млн 752 тыс. руб., одно постановление на 20 тыс. руб. вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, два постановления на 502 тыс. руб. вынесено за строительство без разрешения. Пяти компаниям назначено наказание в виде предупреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2018 г. в отношении строительных компаний надзорным ведомством вынесено постановлений на сумму свыше 51,8 млн руб. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет области с начала года, составила 22,5 млн руб.