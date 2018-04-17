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Банк «Восточный» предлагает открыть брокерский счет онлайн 

Банки.ру 28 минут назад
Банк «Восточный» внедрил онлайн-сервис по покупке и продаже ценных бумаг, благодаря открытию брокерского счета прямо с мобильного телефона. Эта возможность интегрирована в мобильное приложение для физических лиц «Восточный VIP», где появился соответствующий раздел «Инвестиции».
«В рамках брокерского счета клиент банка «Восточный» может дистанционно покупать и продавать акции и облигации, еврооблигации и корпоративные облигации крупнейших эмитентов, а также контролировать доходность ценных бумаг, отслеживать начисление купонного дохода. При этом ограничений по минимальным суммам при покупке ценных бумаг нет», — говорится в сообщении банка.
Продуктовый виджет
Открытие брокерского счета происходит онлайн, инвестировать затем можно прямо в приложении «Восточный VIP». Для начала работы достаточно выбрать опцию «Открыть брокерский счет» в разделе «Инвестиции». Пополнить его можно, сделав перевод с любого другого счета клиента. Для совершения сделок по покупке инвестиционных инструментов и в целом для инвестиций на фондовом рынке посещать отделение банка не нужно.
Скачать приложение «Восточный VIP» можно в магазинах App Store и Google Play.
Ранее возможность открытия брокерского счета была реализована на сайте банка «Восточный» — для начала инвестирования на фондовых рынках достаточно зарегистрироваться через портал «Госуслуги».
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