Счетная палата предложила приватизировать госимущество в рассрочку

«Мы предлагаем рассмотреть такой вариант, как правило (госимущества. — RNS) в рассрочку. Сейчас люди отдают деньги, которые могли бы вложить в бизнес. Этот процесс можно подкорректировать», — сказал он.

Ранее Внешэкономбанк предложил создать целевой фонд для приватизации государственных активов.

«Чтобы что-то продать, нужно это сначала хорошо упаковать. Не с молотка продать, а создать конфигурацию совершенно нового актива. Для этого пригодится целевой фонд приватизации. Роль ВЭБа будет заключаться в том, чтобы искать партнеров, возможности, которые позволят повысить ценность имеющихся активов», — сказал на коллегии глава банка Сергей Горьков

В 2017 году доходы от приватизации составили 14,3 млрд рублей.