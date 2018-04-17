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Счетная палата предложила приватизировать госимущество в рассрочку
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Счетная палата предложила приватизировать госимущество в рассрочку 

Rambler News Service 1 час назад
Счетная палата России предлагает механизм приватизации государственных активов в рассрочку, сообщил на итоговой коллегии Росимущества аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров.
«Мы предлагаем рассмотреть такой вариант, как правило (госимущества. — RNS) в рассрочку. Сейчас люди отдают деньги, которые могли бы вложить в бизнес. Этот процесс можно подкорректировать», — сказал он.
Ранее Внешэкономбанк предложил создать целевой фонд для приватизации государственных активов.
«Чтобы что-то продать, нужно это сначала хорошо упаковать. Не с молотка продать, а создать конфигурацию совершенно нового актива. Для этого пригодится целевой фонд приватизации. Роль ВЭБа будет заключаться в том, чтобы искать партнеров, возможности, которые позволят повысить ценность имеющихся активов», — сказал на коллегии глава банка Сергей Горьков.
В 2017 году доходы от приватизации составили 14,3 млрд рублей.
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