Ещё
25 млн рублей налоговой недоимки взыскали с бывшего гендиректора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

25 млн рублей налоговой недоимки взыскали с бывшего гендиректора 

Время бухгалтера 2 часа назад
Фото: ИА Гарант
Общество потребовало в суде взыскать с бывшего гендиректора убытки в сумме 235 870 000 рублей.
Эту сумму компании пришлось заплатить в бюджет в качестве недоимки, штрафов и пеней по требованию налоговой службы. Виноват же в этом бывший руководитель.
Инспекторы в ходе выездной проверки доказали, что директор компании будучи в сговоре с руководителями нескольких фирм заключил фиктивные договоры, в реальности никаких операций не производилось. При этом заявлялись и были получены значительные налоговые преференции.
В результате проверки компании были начислены НДС, налоги на прибыль, на имущество, на землю и на транспорт в указанной выше сумме.
Таким образом, она является для организации убытком. На основании ст. 15 и 53 ГК РФ, а также п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.201362 он подлежит взысканию с директора из-за его недобросовестных и неразумных действий.
Суд согласился с правовым обоснованием иска и удовлетворил его, но только частично. Арбиры постановили взыскать с бывшего начальника около 25 млн рублей ущерб за тот период, когда именно он являлся гендиректором. Начисленные пени за период, когда он не возглавлял компанию, судьи с него сняли.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 15.02.2018 № 301-ЭС17-22925
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Обсуждается повышение ставки НДФЛ до 15 процентов Возмещение по ОСАГО без сотрудников ГИБДД увеличено до 100 тыс. рублей Коммунисты предложили поделить нефтяные деньги
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT134
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США241
МИД обратился к россиянам с предупреждением25
В Кремле ответили на «план Авакова»207
Тест: Угадайте валюту по купюре7
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение