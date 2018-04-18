25 млн рублей налоговой недоимки взыскали с бывшего гендиректора

Общество потребовало в суде взыскать с бывшего гендиректора убытки в сумме 235 870 000 рублей.

Эту сумму компании пришлось заплатить в бюджет в качестве недоимки, штрафов и пеней по требованию налоговой службы . Виноват же в этом бывший руководитель.

Инспекторы в ходе выездной проверки доказали, что директор компании будучи в сговоре с руководителями нескольких фирм заключил фиктивные договоры, в реальности никаких операций не производилось. При этом заявлялись и были получены значительные налоговые преференции.

В результате проверки компании были начислены НДС, налоги на прибыль, на имущество, на землю и на транспорт в указанной выше сумме.

Таким образом, она является для организации убытком. На основании ст. 15 и 53 ГК РФ , а также п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.201362 он подлежит взысканию с директора из-за его недобросовестных и неразумных действий.

Суд согласился с правовым обоснованием иска и удовлетворил его, но только частично. Арбиры постановили взыскать с бывшего начальника около 25 млн рублей ущерб за тот период, когда именно он являлся гендиректором. Начисленные пени за период, когда он не возглавлял компанию, судьи с него сняли.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 15.02.2018 № 301-ЭС17-22925

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