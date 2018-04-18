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S&P500 закрепится на уровне 2700 п благодаря сезону отчетности и хорошей статистике, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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S&P500 закрепится на уровне 2700 п благодаря сезону отчетности и хорошей статистике, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 58 минут назад
Фото: Прайм
Фондовые индексы США 17 апреля закрылись в плюсе (S&P500: +1,07%) на фоне новой порции квартальных отчетов, поддержавших оптимизм инвесторов. Среди лидеров роста оказался технологический сектор. Финансовые компании торговались хуже рынка.
Доллар США укрепился по отношению к основным мировым валютам. В паре с евро доллар повысился с $1,2379 до $1,2369.
International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) сообщила о получении в 1-м квартале прибыли в размере $1,68 млрд ($1,82 на акцию) по сравнению с $1,75 млрд ($1,86 на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль составила $2,45 на акцию. Выручка за отчетный период повысилась до $19,07 млрд с $18,16 млрд годом ранее. Ожидался показатель прибыли $2,42 на акцию при выручке $18,83 млрд Несмотря на рост доходов, маржинальность бизнеса IBM уменьшается, что  Международная обстановка улучшается благодаря встрече главы ЦРУ с лидером Северной Кореи. Фундаментальные факторы в виде прибыли крупных компаний за 1-й квартал продолжают свидетельствовать об устойчивости американской экономики. Все это способствовало долгожданному закрытию образовавшегося почти месяц назад гэпа на уровне 2700 пунктов по S&P500. Рынок постарается закрепиться на новом уровне благодаря продолжающемуся сезону отчетности. Мы считаем, что в ходе торгов 18 апреля S&P500 поднимется на 0,3%, до 2715 пунктов.
Из важной экономической статистики выделим данные о запасах сырой нефти в США и публикацию «Бежевой книги» ФРС. Мы рассчитываем на небольшое повышение запасов, которое может немного скорректировать цены на нефть. «Бежевая книга» должна стать очередным подтверждением благополучного состояния американской экономики и оптимистичных перспектив ее дальнейшего развития.
Сегодня до открытия торгов отчитываются Abbott Labs и Morgan Stanley, после закрытия — Alcoa и American Express. Прогноз предполагает повышение выручки всех этих компаний. Улучшению финансовых результатов способствует налоговая реформа, а для Alcoa ввиду роста цен на алюминий складывается благоприятная конъюнктура.
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