Японские трейдеры попросили «Русал» остановить поставки

Reuters: японские трейдеры попросили «Русал» остановить отгрузку продукции из-за санкций

Крупнейшие японские сырьевые трейдеры попросили "Русал" прекратить отгрузку алюминия и другой продукции после того, как российская компания попала под санкции США . Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Мы попросили "Русал" прекратить отгрузку алюминия по нашим срочным контрактам, поскольку мы не можем производить оплату по ним в долларах США, и мы не хотим рисковать стать вторичной целью для санкций Соединенных Штатов", — приводит агентство слова источника в одной из трейдинговых компаний.

Другой источник подтвердил Reuters, что просьба "Русалу" остановить поставки связана именно с санкционными рисками.

В компании "Русал" отказались от комментариев агентству, также обсуждать тему не стали и крупнейшие клиенты "Русала" в Японии — концерны Mitsubishi, Marubeni и Mitsui.

Согласно данным Японской алюминиевой ассоциации, страна закупает около 300 тыс. т алюминия в России , что составляет около 16% от общего объема импорта этого металла.

Про санкции

Американские компании, заключившие контракты с фигурантами списка, должны завершить их к 5 июня.