Японские трейдеры попросили «Русал» остановить поставки

Крупнейшие японские сырьевые трейдеры попросили "Русал" прекратить отгрузку алюминия и другой продукции после того, как российская компания попала под санкции США. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Мы попросили "Русал" прекратить отгрузку алюминия по нашим срочным контрактам, поскольку мы не можем производить оплату по ним в долларах США, и мы не хотим рисковать стать вторичной целью для санкций Соединенных Штатов", — приводит агентство слова источника в одной из трейдинговых компаний.
Другой источник подтвердил Reuters, что просьба "Русалу" остановить поставки связана именно с санкционными рисками.
В компании "Русал" отказались от комментариев агентству, также обсуждать тему не стали и крупнейшие клиенты "Русала" в Японии — концерны Mitsubishi, Marubeni и Mitsui.
Согласно данным Японской алюминиевой ассоциации, страна закупает около 300 тыс. т алюминия в России, что составляет около 16% от общего объема импорта этого металла.
Про санкции
США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
В перечень компаний попали сразу несколько структур, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.
Американские компании, заключившие контракты с фигурантами списка, должны завершить их к 5 июня.