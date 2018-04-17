Эксперт прокомментировал сокращение вложений России в гособлигации США

Ранее стало известно, что объем вложений от российской стороны сократился до 93,8 миллиарда долларов.

Ранее объем вложений составлял 96,9 миллиарда долларов.

По объемам вложений Россия занимает 16 место. Крупнейшим покупателем госдолга Соединенных Штатов является Китай , чьи вложения в американские облигации госдолга достигают 1,176 триллиона долларов, сообщает ФАН.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов отметил, что пока сложно оценить, будет ли снижаться объем вложений в дальнейшем.

— Из месячной дельты в три миллиарда долларов российских вложений в американский госдолг сложно делать однозначные выводы — изменения невелики и носят явно тактический характер. При управлении Центробанком таким достаточно большим портфелем денежных вложений изменения в нем происходит регулярно. Характер этих перемен пока не позволяет делать выводы насколько ситуация серьезна и к каким последствиям может привести, — отметил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня»

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