«Афиша» представила обновленную версию

«Афиша» представила новую версию сервисного портала. Он стал удобнее, быстрее и комфортнее. Новый цвет «Афиши» — синий.

Уже 19 лет «Афиша» является наиболее авторитетным гидом по развлечениям в России с сильной позицией в области рекомендаций фильмов и продажи билетов в кино. На данный момент в базе «Афиши» содержится более 60 тысяч фильмов, 228 тысяч концертов, 45 тысяч спектаклей и 44 тысячи выставок.

Месячная аудитория портала превышает 10 млн уникальных пользователей, а мобильными приложениями пользуется более 500 тысяч человек.

Наличие такого актива как «Афиша» в портфеле группы компаний Rambler&Co сделало экономически целесообразным недавнее объединение Rambler&Co, киносетей Синема Парк, Формула Кино и издательского дома «Азбука-Аттикус» в единый кросс-медийный холдинг Rambler Group — одного из лидеров рынка медиа и развлечений в России. В марте этого года Rambler Group приобрела онлайн-кинотеатр Окко, тем самым укрепив свои позиции на рынке потребления кино— и сериального контента как в офлайне, так и в онлайне.

Перезапуск «Афиши» — это еще один шаг на пути постоянного совершенствования контентной эко-системы Rambler Group, ориентированной на пользователя начиная с момента его размышлений о том, как провести свободное время, до непосредственной реализации идеи и потребления контента.

Максим Тадевосян, заместитель генерального директора по коммерции Rambler Group:

«Афиша — это устойчивый бренд с высоким уровнем узнаваемости и хорошей репутацией у пользователей. Однако с наступлением эры активной цифровизации медиа пространства, необходимость изменений становится очевидной. Идентичность Афиши связана не с набором статичных элементов, а со способностью транслировать дух времени, привлекая к этому процессу самых ярких представителей современной культуры и получая живой отклик от пользователей».

Купить билет в кино на «Афише» стало еще удобнее — кнопка покупки доступна на каждой странице. Кинотеатры и расписание фильмов можно посмотреть на карте. Новая страница фильма или события включает больше визуального контента — трейлеры, кадры, таймлайны с фильмографией, социальные сети.

Сайт afisha.ru теперь работает на новом «ядре», благодаря чему пользовательские сценарии обрабатываются быстрее. Можно не только изучить рецензии и узнать расписание, но и отфильтровать любимые кинотеатры, написать свою рецензию и сделать репост в социальные сети, а также прочитать «приговор» фильму или культурному событию — новый короткий вариант обзора, помогающий быстро принять решение о покупке билета.

Главная страница «Афиши» выглядит как картина дня. Здесь отображается все самое интересное из мира кино, музыки, театра и выставок. Новый формат подборок дает возможность узнать мнение героев и друзей «Афиши» о фильмах, выставках, концертах и спектаклях.

Обновления коснулись не только функционала, но и цвета — красный изменили на синий. Все ресурсы «Афиши», включая приложения для iOS и Android, теперь одинаково функциональны и обладают единым визуальным стилем.

Покрас Лампас, каллиграф: