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Доход семьи губернатора Ленобласти по итогам 2017 года уменьшился в шесть раз
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Доход семьи губернатора Ленобласти по итогам 2017 года уменьшился в шесть раз 

ТАСС 32 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Доход семьи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по итогам 2017 года уменьшился в шесть раз и составил 18 млн рублей против 108,9 млн рублей в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе, опубликованные сегодня на официальном сайте областного правительства.
Губернатор Ленинградской области заработал в 2017 году более 3,7 млн рублей, что на 2 млн меньше, чем в 2016 году. Доход его супруги составил 14,2 млн рублей, что на 88,8 млн рублей меньше прошлого года.
Согласно документу, в собственности у Дрозденко находятся легковой автомобиль Volvo XC 90, мотоцикл Harley-Davidson Tri Glide Ultra, квадроцикл «Ямаха-700», снегоход «Ski-doo» и два прицепа. Его супруга на данный момент владеет легковым автомобилем Land Rover, 4 земельными участками, жилым и гостевым домами, хозблоком с гаражом и долями в квартире и автостоянке.
По итогам 2016 года доход Дрозденко составил 5,9 млн рублей (вырос на 600 тыс. рублей по сравнению с 2015 г.), у его супруги — 103 млн рублей (вырос в 10 раз). Увеличение дохода супруги в 2016 году по сравнению с 2015 связано с продажей 25% акций в уставном капитале «Усть-Лужской производственно-торговой компании».
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