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Индекс промпроизводства в Прикамье вырос на 2%
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Индекс промпроизводства в Прикамье вырос на 2% 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным Пермьстата индекс промышленного призводства в регионе по сравнению с прошлум годом увеличился на 2,1%. Как сообщает орган статистики, с января по март текущего года по промышленным видам экономической деятельности отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 376,6 млрд руб., в том числе по добыче полезных ископаемых на 81,9 млрд руб, а также обрабатывающим производствам — 252,3 млрд рублей.
Напомним, в 2017 году рост промпроизводства в Прикамье составил 4,4%. Сегодня в Пермском крае реализуется 19 крупных промышленных инвестпроектов с общим объемом вложений в 331 млрд рублей. В рамках этих проектов будет создано более 5 тысяч новых рабочих мест.
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