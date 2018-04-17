Индекс промпроизводства в Прикамье вырос на 2%

По данным Пермьстата индекс промышленного призводства в регионе по сравнению с прошлум годом увеличился на 2,1%. Как сообщает орган статистики, с января по март текущего года по промышленным видам экономической деятельности отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 376,6 млрд руб., в том числе по добыче полезных ископаемых на 81,9 млрд руб, а также обрабатывающим производствам — 252,3 млрд рублей.